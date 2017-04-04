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19:05 (мск), источник: Ictv.ua

Когда 4G будет в Украине: озвучен самый оптимистичный прогноз

Украина — одна из последних стран мира, запустившая связь 3G в массы. Мы позади Ирака, Сирии и Северной Кореи. Еще печальнее история со связью 4G, ее до сих пор нет в стране.

4G-связь, по оптимистическим планам, должна появиться в нашей стране в следующем году.

— По супероптимистичному сценарию — в первом квартале 2018 года, — спрогнозировал президент «Киевстара» Петр Чернышов.

Сами операторы владеют частью частотного диапазона, однако предоставлять услуги не могут — нет лицензии.

Теперь операторам надо вернуть частоты государству, и заново купить, но уже для предоставления услуг 4G.

При продаже каждой такой лицензии государство зарабатывает немалые деньги. Так за 3G-разрешение удалось собрать почти 9 миллиардов гривен, от продажи 4G-лицензий планируют получить от 6 миллиардов.

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