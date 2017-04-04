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18:59 (мск), источник: Ipress.ua

НБУ увеличил лимит на продажу валюты до 150 тысяч гривен

Национальный банк повысил лимит на продажу валюты населению с нынешних 12 тысяч до 150 тысяч гривен в сутки (в эквиваленте). По нынешнему курсу это около 5500 долларов.

Источник: Ipress.ua

150 тысяч гривен — это сумма, начиная с которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финансовому мониторингу, говорится на сайте НБУ.

Решение вступает в силу с 5 апреля.

Предыдущий лимит действовал с 9 июня 2016 года.

Отметим, Национальный банк Украины в ближайшее время намерен смягчить валютные ограничения в связи с положительным решением МВФ о выделении очередного транша.

Напомним, Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине одного миллиарда долларов. Следовательно, Украина планирует до конца 2017 года получить еще три транша.

Национальный банк Украины ожидает рост международных резервов до 16,1 миллиарда долларов после поступления транша Международного валютного фонда.

В то же время в МВФ заявили, что Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.

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