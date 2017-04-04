Следователи пришли с обыском в российский офис Deloitte
Причиной проведения обысков названо расследования по делу одного из бывших клиентов компании.
Причиной проведения обысков названо расследования по делу одного из бывших клиентов компании.
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе российского филиала одной из крупнейших аудиторской и консалтинговой компаний мира Deloitte («Делойт и Туш СНГ»), сообщает ТАСС.
«Мы подтверждаем, что в нашем офисе находятся сотрудники Следственного комитета РФ в связи с продолжающимся расследованием одного из наших бывших клиентов», — сообщила агентству ТАСС руководитель группы по связям с общественностью компании Екатерина Куценко.
По ее словам, руководство и сотрудники компании оказывают следователям полное содействие.
В свою очередь адвокат бывшего