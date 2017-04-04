Следователи пришли с обыском в российский офис Deloitte

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе российского филиала одной из крупнейших аудиторской и консалтинговой компаний мира Deloitte («Делойт и Туш СНГ»), сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что в нашем офисе находятся сотрудники Следственного комитета РФ в связи с продолжающимся расследованием одного из наших бывших клиентов», — сообщила агентству ТАСС руководитель группы по связям с общественностью компании Екатерина Куценко.

По ее словам, руководство и сотрудники компании оказывают следователям полное содействие.