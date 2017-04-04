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18:48 (мск), источник: РБК

Следователи пришли с обыском в российский офис Deloitte

Причиной проведения обысков названо расследования по делу одного из бывших клиентов компании.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе российского филиала одной из крупнейших аудиторской и консалтинговой компаний мира Deloitte («Делойт и Туш СНГ»), сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что в нашем офисе находятся сотрудники Следственного комитета РФ в связи с продолжающимся расследованием одного из наших бывших клиентов», — сообщила агентству ТАСС руководитель группы по связям с общественностью компании Екатерина Куценко.

По ее словам, руководство и сотрудники компании оказывают следователям полное содействие.

В свою очередь адвокат бывшего топ-менеджера «Делойт и Туш СНГ» Георгия Попова Рубен Маркарьян не исключил того, что следственные действия могут быть связаны с жалобой его доверителя в правоохранительные органы на противоправную слежку в отношении сотрудников, «вскрывших странные финансовые операции внутри компании».

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