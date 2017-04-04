Власти Прикамья дополнительно выделят 14 миллионов на 77 проектов ТОС

Глава региона Максим Решетников подчеркнул высокую значимость и эффективность ТОСов в решении локальных задач.

«В Пермском крае этот инструмент общественного самоуправления уже хорошо себя зарекомендовал. Практика показала, что ТОСы вносят большой вклад в развитие и благоустройство своих территорий. Именно поэтому было принято решение о выделении дополнительного финансирования. Напомню, что все соглашения с муниципалитетами о выделении средств на эти проекты необходимо заключить до 1 мая», — уточнил врио губернатора.