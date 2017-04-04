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21:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Прикамья дополнительно выделят 14 миллионов на 77 проектов ТОС

Пермь, 4 апреля, РИА ФедералПресс. Сегодня на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников принял решение выделить дополнительные 14 млн рублей на софинансирование проектов органов территориального общественного самоуправления (ТОС).

Глава региона Максим Решетников подчеркнул высокую значимость и эффективность ТОСов в решении локальных задач.

«В Пермском крае этот инструмент общественного самоуправления уже хорошо себя зарекомендовал. Практика показала, что ТОСы вносят большой вклад в развитие и благоустройство своих территорий. Именно поэтому было принято решение о выделении дополнительного финансирования. Напомню, что все соглашения с муниципалитетами о выделении средств на эти проекты необходимо заключить до 1 мая», — уточнил врио губернатора.

В 2017 году на конкурс проектов ТОСов поступило 103 заявки. На софинансирование проектов-победителей уже выделено 7 млн рублей. Благодаря увеличению объема региональной поддержки в крае будет реализовано 77 проектов ТОСов, что в 2,5 раза выше показателя прошлого года. Выделенные средства будут направлены на обустройство 44 детских и спортивных площадок, реализацию 17 проектов по реконструкции дорожно-тропиночной сети в территориях края. Будет благоустроено три памятника и два родника, пройдет ремонт три пешеходных моста и восемь скважин.

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