Власти Прикамья дополнительно выделят 14 миллионов на 77 проектов ТОС

Глава региона Максим Решетников подчеркнул высокую значимость и эффективность ТОСов в решении локальных задач.
«В Пермском крае этот инструмент общественного самоуправления уже хорошо себя зарекомендовал. Практика показала, что ТОСы вносят большой вклад в развитие и благоустройство своих территорий. Именно поэтому было принято решение о выделении дополнительного финансирования. Напомню, что все соглашения с муниципалитетами о выделении средств на эти проекты необходимо заключить до 1 мая», — уточнил врио губернатора.
В 2017 году на конкурс проектов ТОСов поступило 103 заявки. На софинансирование проектов-победителей уже выделено 7 млн рублей. Благодаря увеличению объема региональной поддержки в крае будет реализовано 77 проектов ТОСов, что в 2,5 раза выше показателя прошлого года. Выделенные средства будут направлены на обустройство 44 детских и спортивных площадок, реализацию 17 проектов по реконструкции дорожно-тропиночной сети в территориях края. Будет благоустроено три памятника и два родника, пройдет ремонт три пешеходных моста и восемь скважин.