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09:47 (мск), источник: Ictv.ua

ВСУ провели испытание нового бронеавтомобиля Козак-2

ВСУ взяли на вооружение бронеавтомобиль частного отечественного производителя «Козак-2» и подвергли его многочисленным испытаниям.

Это — вторая модификация известного во времена войны «Козака», передает УНИАН.

Новый броневик выдержал многомесячные испытания по всем армейским параметрам и даже прошел проверку на взрывание мин.

«Козак-2» может использоваться для перевозки как личного состава, так и вооружения. Также на нем можно патрулировать местность и проводить спецоперации. Авто выдерживает прямые попадания патронов калибра 7.62 и защищает от минных осколков.

К слову, научно-производственное объединение «Практика» разработали боевую машину Атаман 6×6 вместе с руководством ВСУ.

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