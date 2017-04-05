ВСУ провели испытание нового бронеавтомобиля Козак-2

Это — вторая модификация известного во времена войны «Козака», передает УНИАН.

Новый броневик выдержал многомесячные испытания по всем армейским параметрам и даже прошел проверку на взрывание мин.

«Козак-2» может использоваться для перевозки как личного состава, так и вооружения. Также на нем можно патрулировать местность и проводить спецоперации. Авто выдерживает прямые попадания патронов калибра 7.62 и защищает от минных осколков.