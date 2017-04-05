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09:45 (мск), источник: Калининград.Ru

В Росавиации утвердили объём субсидируемых авиаперевозок в Калининград

Власти утвердили объём субсидируемых авиаперевозок в Калининград. Информация об этом опубликована на официальном сайте Росавиации.

Источник: Калининград.Ru

В 2017 году бюджетные ассигнования на перелёты в регион составят 341,5 миллионов рублей. При этом ранее глава ведомства Александр Нерадько говорил, что власти планируют выделить на подобные цели 370 миллионов рублей.

Осуществлять перевозки по специальному тарифу готовы семь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Нордавиа», «ЮТэйр», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Ред Вингс» и «Саратовские авиалинии». По плану за шесть месяцев, с 15 мая по 15 октября, льготной ценой воспользуются 181 тысяча пассажиров.

Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву составит 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500 рублей. Полёты будут выполнять на самолётах типа А-319/20/21, B-737 и Ту-204.

Согласно постановлению правительства РФ, субсидии предоставляются авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас проходят согласование изменения, по которым маршрутная сеть расширится: в неё включат Сочи, Мурманск, Екатеринбург и Архангельск. Билеты по специальному тарифу могут приобрести все граждане РФ.

В Росавиации добавили, что по итогам реализации программы в 2016 году шесть авиаперевозчиков перевезли по льготным билетам 168 830 пассажиров на сумму субсидий 363,7 миллионов рублей. Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что в 2017 году параметры бюджетной поддержки «в целом сохранятся», но сумма будет откорректирована. «Мы уже видим, что внутренние перевозки выросли достаточно сильно за последние годы, и, может быть, по некоторым направлениям и не нужно будет таких объёмов поддержки», — сказал Соколов.

Субсидировать авиаперевозки из Калининграда в европейскую часть России и обратно начали с 2011 года. Первое время правом на приобретение льготных билетов могли воспользоваться только жители региона до 23 лет и старше 60-ти. В 2012 году из программы исключили возрастные ограничения. Кроме того, льготы стали распространяться на всех граждан РФ.

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