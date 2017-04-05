В Ростове сменился оператор системы безналичной оплаты проезда

С 6 апреля купить и пополнить карту можно будет в информационно-сервисном центре нового оператора по адресу город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 37.

Сейчас, держатели проездных карт могут пополнить их в пунктах автоматического обслуживания клиентов банка «Центр-Инвест».