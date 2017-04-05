В Ростове сменился оператор системы безналичной оплаты проезда
В Ростове сменился оператор системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте. Им стала компания «Агентство Развития Платежных Систем».
В Ростове сменился оператор системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте. Им стала компания «Агентство Развития Платежных Систем».
С 6 апреля купить и пополнить карту можно будет в
Сейчас, держатели проездных карт могут пополнить их в пунктах автоматического обслуживания клиентов банка «Центр-Инвест».
В настоящее время ведутся переговоры о расширении терминальной сети, сообщает