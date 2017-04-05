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12:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове сменился оператор системы безналичной оплаты проезда

В Ростове сменился оператор системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте. Им стала компания «Агентство Развития Платежных Систем».

С 6 апреля купить и пополнить карту можно будет в информационно-сервисном центре нового оператора по адресу город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 37.

Сейчас, держатели проездных карт могут пополнить их в пунктах автоматического обслуживания клиентов банка «Центр-Инвест».

В настоящее время ведутся переговоры о расширении терминальной сети, сообщает пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

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