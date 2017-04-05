По итогам 2016 года Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту молока

Если брать крупнейших мировых производителей молока, то здесь Беларусь занимает лишь восьмое место по итогам 2016 года. Многолетним лидером здесь является Европейский союз, который выступает единым производителем на рынке с показателем 153223 тыс. тонн. На втором месте, согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, идут США с 96360 тыс. тоннами молока, третье место занимает Новая Зеландия (21174 тыс. тонн), четвертое место — Украина (10387 тыс. тонн), пятое — Австралия (9354 тыс. тонн).

Достижения Беларуси в сравнении с пятеркой лидеров выглядят еще достаточно скромно — 7141 тыс. тонн, но зато среди мировых экспортеров доля нашего молока значительно выше, чем Украины и уже даже сравнимы с показателями Австралии.

Согласно данным The World Dairy Situation мировой экспорт молока в 2016 году составил 67 млн тонн. При этом ключевыми экспортерами являются шесть стран, на чью долю приходится 81−82% всего рынка.

Первое место здесь много лет уже занимает Новая Зеландия, чья доля на рынке в 2016 году составила 29%. Второе место занимает ЕС (24%), третье — США (15%), четвертое — Австралия (5%), пятое Беларусь (4−5%), шестое — Аргентина (3%).

Правда, такую высокую позицию в рейтинге мировых экспортеров молока Беларусь занимает благодаря особым отношениям в Россией, которая сегодня является основным импортером в мире. В 2016 году братское государство импортировало в страну 30724 тыс. тонн молока. Это в пять раз больше, чем Беларусь производит в год, что открывает весьма заманчивые перспективы для белорусских производителей, несмотря на все требования правительства и президента о диверсификации рынков сбыта.

Диверсифицировать, конечно, можно, но от российского рынка Беларуси никуда не деться. Это совершенно очевидно с учетом того, что согласно планам развития белорусского АПК, к 2020 году мы должны уже произвести 9200 тыс. тонн молока. И это при том, что внутреннее потребление если и вырастет, то незначительно и должно составить около 2300 тыс. тонн.

Тот факт, что при всех усилиях по диверсификации белорусского экспорта, нам все равно не уйти от российской зависимости по экспорту продовольствия, признают и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Там отмечают, что при отсутствии противодействия со стороны российских определенных структур, мы могли значительно увеличить поставки молока в Россию, так как за последние 10 лет производители значительно улучшили качество продукта.

Так по содержанию жира в стандартном коровьем молоке Беларусь сегодня находится на уровне Франции и Германии, от которых немного отстаем только по содержанию белка.

Последний визит большой белорусской делегации в Россию, подарил нам определенные надежды. Более того, как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, отношение российских партнеров к белорусским продуктам должно измениться в лучшую сторону и стать более позитивным. Это в первую очередь касается Россельхознадзора, которому президент России Владимир Путин лично дал указание отправиться на 12 молокоперерабатывающих предприятий Беларуси, поставки с которых пока ограничены в РФ, и открыть для них российский рынок. Как долго сохранится такое позитивное отношение к белорусским продуктам, и поможет ли оно нарастить наш экспорт в Россию, покажет время.