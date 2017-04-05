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07:53 (мск), источник: Ежедневник.by

По итогам 2016 года Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту молока

По итогам 2016 года Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту молока, и надеется в ближайшие годы усилить свои позиции на рынке за счет главного мирового импортера — России.

Источник: Reuters

Если брать крупнейших мировых производителей молока, то здесь Беларусь занимает лишь восьмое место по итогам 2016 года. Многолетним лидером здесь является Европейский союз, который выступает единым производителем на рынке с показателем 153223 тыс. тонн. На втором месте, согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, идут США с 96360 тыс. тоннами молока, третье место занимает Новая Зеландия (21174 тыс. тонн), четвертое место — Украина (10387 тыс. тонн), пятое — Австралия (9354 тыс. тонн).

Достижения Беларуси в сравнении с пятеркой лидеров выглядят еще достаточно скромно — 7141 тыс. тонн, но зато среди мировых экспортеров доля нашего молока значительно выше, чем Украины и уже даже сравнимы с показателями Австралии.

Согласно данным The World Dairy Situation мировой экспорт молока в 2016 году составил 67 млн тонн. При этом ключевыми экспортерами являются шесть стран, на чью долю приходится 81−82% всего рынка.

Первое место здесь много лет уже занимает Новая Зеландия, чья доля на рынке в 2016 году составила 29%. Второе место занимает ЕС (24%), третье — США (15%), четвертое — Австралия (5%), пятое Беларусь (4−5%), шестое — Аргентина (3%).

Правда, такую высокую позицию в рейтинге мировых экспортеров молока Беларусь занимает благодаря особым отношениям в Россией, которая сегодня является основным импортером в мире. В 2016 году братское государство импортировало в страну 30724 тыс. тонн молока. Это в пять раз больше, чем Беларусь производит в год, что открывает весьма заманчивые перспективы для белорусских производителей, несмотря на все требования правительства и президента о диверсификации рынков сбыта.

Диверсифицировать, конечно, можно, но от российского рынка Беларуси никуда не деться. Это совершенно очевидно с учетом того, что согласно планам развития белорусского АПК, к 2020 году мы должны уже произвести 9200 тыс. тонн молока. И это при том, что внутреннее потребление если и вырастет, то незначительно и должно составить около 2300 тыс. тонн.

Тот факт, что при всех усилиях по диверсификации белорусского экспорта, нам все равно не уйти от российской зависимости по экспорту продовольствия, признают и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Там отмечают, что при отсутствии противодействия со стороны российских определенных структур, мы могли значительно увеличить поставки молока в Россию, так как за последние 10 лет производители значительно улучшили качество продукта.

Так по содержанию жира в стандартном коровьем молоке Беларусь сегодня находится на уровне Франции и Германии, от которых немного отстаем только по содержанию белка.

Последний визит большой белорусской делегации в Россию, подарил нам определенные надежды. Более того, как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, отношение российских партнеров к белорусским продуктам должно измениться в лучшую сторону и стать более позитивным. Это в первую очередь касается Россельхознадзора, которому президент России Владимир Путин лично дал указание отправиться на 12 молокоперерабатывающих предприятий Беларуси, поставки с которых пока ограничены в РФ, и открыть для них российский рынок. Как долго сохранится такое позитивное отношение к белорусским продуктам, и поможет ли оно нарастить наш экспорт в Россию, покажет время.

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