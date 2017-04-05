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09:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Тайное сделают явным для страховщиков

Минфин подготовил законопроект о допуске страховщиков к сведениям о физлицах, составляющим врачебную тайну, чтобы прекратить отказы медиков представителям компаний. Новация может снизить и долю выплат по личным видам страхования, достающуюся мошенникам. Если бы такой закон действовал в 2016 году, компании сэкономили бы на выплатах до 25 млрд руб. Эксперты из медицинского сообщества, впрочем, опасаются, что страховщики будут злоупотреблять полномочиями.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Минфин направил на согласование в ведомства поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ», обязывающие медиков передавать данные, составляющие врачебную тайну, страховщикам. В пояснительной записке (есть у «Ъ») говорится, что медики уже вправе передавать страховщику данные о застрахованных с их письменного согласия, но, по статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 50% случаев компании получают отказы, а «невозможность своевременного установления факта наступления страхового случая приводит к существенному увеличению сроков выплат или отказам в них». Самостоятельные же расследования компаний до выплат ведут к увеличению расходов и удорожанию услуг.

Около года назад аналогичная инициатива Минфина до этапа межведомственного обсуждения не добралась. В этот раз поправки обсуждали на совещании в ЦБ 17 марта, и, по данным «Ъ», регулятор их поддержал. 31 марта Минфин разослал проект в ведомства и до 10 апреля ждет замечаний к нему.

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Врачебная тайна интересует компании, занимающиеся личными видами страхования (медицинское, от несчастного случая, жизни). Как говорит вице-президент ВСС Максим Данилов, в мире на личное страхование приходится более 80% мошенничеств. В РФ считаются сомнительными до 10% выплат — страховщики подозревают участие мошенников, но доказать это не могут. По данным ЦБ, по итогам 2016 года страховщики выплатили по личным видам с учетом страхования жизни 245,6 млрд руб., беспрепятственный доступ к врачебной тайне сэкономил бы им до 25 млрд руб.

Как говорит глава ВСС Игорь Юргенс, компаниям нужны хотя бы «сведения о наступлении факта смерти и инвалидности для минимизирования рисков мошенничества», также им важно иметь доступ к информации о критических заболеваниях, в первую очередь об онкологии, где доля мошенничеств максимальна.

Подделывают как документы о диагнозе, так и факты страхования граждан уже после того, как им поставлен такой диагноз (что также является мошенничеством)
Игорь Юргенс
глава ВСС

Компании снижают риски, оговаривая, что полис вступает в силу спустя три—шесть месяцев после покупки, но медленно развивающиеся заболевания все равно привлекают мошенников и заболевших людей.

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Как говорит господин Данилов, на рынке понимают, что тема врачебной тайны «чувствительна» и для пациентов, и для врачей, поэтому компании на первом этапе согласны на доступ к ней после заключения договора с клиентом — при наступлении страхового случая. «Но в идеале страховщикам хотелось бы иметь такую информацию о клиентах “на входе” в договор», — уточняет он. По его оценке, новая норма снизит тарифы по личным видам страхования: уйдя от принципа «здоровый платит за больного», страховщик сможет точнее настраивать тарифы под клиента.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает: «Страховщики хотят упростить себе жизнь, но инициатива допускает возможность злоупотреблений. Так, страховая компания может имитировать страховой случай и получить историю болезни без согласия застрахованного. Вопрос еще, как страховщики будут использовать эту информацию и как сможет защититься пациент». По ее словам, проблемы получения информации и сейчас нет, если пациент подписал согласие на использование персональных сведений и данных, составляющих врачебную тайну.

В Минздраве «Ъ» сообщили, что проект, «разработанный Минфином в инициативном порядке», в ведомство не поступал, но «при поступлении будет рассмотрен в установленном порядке».

Татьяна Гришина, Дарья Николаева

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