В Иркутске запустили систему безналичной оплаты проезда в транспорте
Банковской картой можно расплатиться пока только в муниципальном транспорте.
Банковской картой можно расплатиться пока только в муниципальном транспорте.
В Иркутске запущен пилотный проект, предусматривающий безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как пояснили в
Оборудование, установленное в общественном транспорте, позволяет проводить платежи не только с помощью банковских карт, но и с помощью различных устройств, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты — смартфонов, часов, браслетов, «привязанных» к счету банковской карты.
Отметим, что оплата наличными не отменена. В дальнейшем планируется ввести систему оплаты банковскими картами во всем муниципальном транспорте.