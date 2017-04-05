В Иркутске запустили систему безналичной оплаты проезда в транспорте

В Иркутске запущен пилотный проект, предусматривающий безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, специальными терминалами оснащено 16 транспортных средств: 12 автобусов маршрутов № 67 и № 37, два трамвая маршрута № 2 и два троллейбуса маршрутов № 1 и № 7к.

Оборудование, установленное в общественном транспорте, позволяет проводить платежи не только с помощью банковских карт, но и с помощью различных устройств, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты — смартфонов, часов, браслетов, «привязанных» к счету банковской карты.

Отметим, что оплата наличными не отменена. В дальнейшем планируется ввести систему оплаты банковскими картами во всем муниципальном транспорте.