Посевные работы начались в Хабаровском крае

«К работам также подключились крестьянско-фермерские хозяйства Вяземского района. Повсеместно аграрии не спешат выходить в поля, пока до конца не оттает почва. В тех местах, где это возможно — разворачивается посевная», — рассказал и.о. заместителя начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Сергей Фирстов.

Он уточнил, что из-за теплой весны аграрии приступили к полевым работам раньше, чем обычно. Общая площадь посевов составит 78,7 тыс. га, в том числе зерновых культур — 9,1 тыс., сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, сельскохозяйственные организации региона закупили 150 тонн элитных семян.