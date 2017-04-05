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04:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Посевные работы начались в Хабаровском крае

Посевные работы начались в Хабаровском и Вяземском районах, а также в районе имени Лазо. В ООО «Хорское» пшеницей и ячменем уже засеяли примерно 107 гектаров. Пшеницей засеяли и 250 гектаров в ООО «Даниловка» Хабаровского района.

«К работам также подключились крестьянско-фермерские хозяйства Вяземского района. Повсеместно аграрии не спешат выходить в поля, пока до конца не оттает почва. В тех местах, где это возможно — разворачивается посевная», — рассказал и.о. заместителя начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Сергей Фирстов.

Он уточнил, что из-за теплой весны аграрии приступили к полевым работам раньше, чем обычно. Общая площадь посевов составит 78,7 тыс. га, в том числе зерновых культур — 9,1 тыс., сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, сельскохозяйственные организации региона закупили 150 тонн элитных семян.

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