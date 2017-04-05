Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13Теракт в центре Лондона
07:24 (мск), источник: Forbes.kz

Реорганизация Green Mart: супермаркеты закрыты, перед поставщиками долги

В распоряжении редакции Forbes.kz оказалось официальное письмо от ТОО «Торговая сеть Green Mart» за подписью генерального директора сети Александра Пака, в котором сообщается, что в связи с реорганизацией товарищества компанией было принято решение произвести полный возврат товара своим поставщикам. Письмо датировано 16 марта 2017.

Источник: Forbes.kz

Информация о том, что гипермаркеты Green Mart прекращают работать, подтвердили и некоторые поставщики, которые работали с компанией.

Так, представители компании Raimbek рассказали: «Продукцию нашей компании (соки, молоко и алкоголь и т. д.) мы последний раз отгружали в торговую сеть Green Mart еще в середине 2016. Во второй половине года у сети появились проблемы с оплатой поставленного товара. С нового года Green Mart вел с нами переговоры о поставках товара в кредит, и когда мы уже почти достигли договоренности, внезапно получили письмо о расторжении контракта и возврате товара».

Более того, у торговой сети остались долги перед поставшиками. Задолженность Green Mart за товар, поставленный компанией Raimbek, сейчас составляет 4,5 млн тенге.

В настоящее время Raimbek проводит процедуру возврата нереализованного товара, однако со стороны Green Mart компания столкнулась с бюрократией и волокитой.

Директор компании Inspiration (производит капроновые колготки, чулки и носки под брендом LaPeri) Серик Ахметов подтвердил обозревателю Forbes.kz, что Green Mart закрыл свои магазины.

— До праздничных выходных (Наурыз) нам позвонил сотрудник торговой сети Green Mart и сообщил, что они закрывают свои магазины. Нам предложили самим забрать свою продукцию, которую еще не успели реализовать. Но у них еще осталась перед нами денежная задолжность, которую в Green Mart обещали погасить в течение трех месяцев, — сообщил он.

Какую сумму Green Mart остался должен производственной компании, Серик Ахметов отказался называть, но отметил, что для Inspiration эта сумма значительная.

— Официально нам не объяснили причину прекращения деятельности, но менеджеры компании рассказали, что Green Mart сменит вид деятельности. Однако еще в начале года в гипермаркете нам рассказывали о новой концепции развития сети, и никаких предпосылок к закрытию, на мой взгляд, не было, — отметил Серик Ахметов.

Интересно, что при переходе на страницу Green Mart в социальной сети Instagram c официального сайта торговой сети вы попадаете на страницу магазина, который продает одежду и аксессуары люксовых брендов. И магазин этот называется Green Mart, правда логотип у него другой.

О том, что компания меняет стратегию развития, генеральный директор сети Александр Пак рассказывал в интервью Forbes.kz. Он отмечал, что приоритетами новой стратегии развития Green Mart являются низкие цены, качество продукции и шаговая доступность — все то, что выгодно отличает супермаркеты и «магазины у дома» от гипермаркетов.

— Green Mart останутся магазинами шаговой доступности площадью от 300 до 800 кв. м. Сеть сконцентрируется на ассортименте товаров, уровне обслуживания, свежести продуктов, чистоте и удобстве торговых залов. Будет пересмотрено зонирование магазинов. На свободных площадях появятся наиболее востребованные покупателями сервисы — аптеки, химчистки, салоны сотовой связи, терминалы оплаты. Реализация новой концепции потребует времени, и сейчас вся команда Green Mart, от продавцов-кассиров до руководителей сети, усиленно работает над тем, чтобы сделать магазины лучше и ежедневно приятно удивлять наших покупателей, — обещал Александр Пак.

Напомним, что незадолго до того, как генеральный директор компании дал нам интервью, Forbes.kz сообщал, что в Алматы закрылся один из самых больших гипермаркетов сети Green Mart, расположенный неподалеку от пересечения проспектов Суюнбая и Раимбека. Кроме того, тогда в Green Mart объявили о закрытии магазина в столице Казахстана (он был расположен по адресу по ул. Валиханова 20).

На этот раз обозреватель Forbes.kz тоже обратились в Green Mart, нам обещали перезвонить, но за 2 дня так и не выполнили свое обещание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Реорганизация Green Mart: супермаркеты закрыты, перед поставщиками долги
Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Правила проверки на алкоголь для водителей хотят ужесточить
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь