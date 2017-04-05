Реорганизация Green Mart: супермаркеты закрыты, перед поставщиками долги

Информация о том, что гипермаркеты Green Mart прекращают работать, подтвердили и некоторые поставщики, которые работали с компанией.

Так, представители компании Raimbek рассказали: «Продукцию нашей компании (соки, молоко и алкоголь и т. д. ) мы последний раз отгружали в торговую сеть Green Mart еще в середине 2016. Во второй половине года у сети появились проблемы с оплатой поставленного товара. С нового года Green Mart вел с нами переговоры о поставках товара в кредит, и когда мы уже почти достигли договоренности, внезапно получили письмо о расторжении контракта и возврате товара».

Более того, у торговой сети остались долги перед поставшиками. Задолженность Green Mart за товар, поставленный компанией Raimbek, сейчас составляет 4,5 млн тенге.

В настоящее время Raimbek проводит процедуру возврата нереализованного товара, однако со стороны Green Mart компания столкнулась с бюрократией и волокитой.

Директор компании Inspiration (производит капроновые колготки, чулки и носки под брендом LaPeri) Серик Ахметов подтвердил обозревателю Forbes.kz, что Green Mart закрыл свои магазины.

— До праздничных выходных (Наурыз) нам позвонил сотрудник торговой сети Green Mart и сообщил, что они закрывают свои магазины. Нам предложили самим забрать свою продукцию, которую еще не успели реализовать. Но у них еще осталась перед нами денежная задолжность, которую в Green Mart обещали погасить в течение трех месяцев, — сообщил он.

Какую сумму Green Mart остался должен производственной компании, Серик Ахметов отказался называть, но отметил, что для Inspiration эта сумма значительная.

— Официально нам не объяснили причину прекращения деятельности, но менеджеры компании рассказали, что Green Mart сменит вид деятельности. Однако еще в начале года в гипермаркете нам рассказывали о новой концепции развития сети, и никаких предпосылок к закрытию, на мой взгляд, не было, — отметил Серик Ахметов.

Интересно, что при переходе на страницу Green Mart в социальной сети Instagram c официального сайта торговой сети вы попадаете на страницу магазина, который продает одежду и аксессуары люксовых брендов. И магазин этот называется Green Mart, правда логотип у него другой.

О том, что компания меняет стратегию развития, генеральный директор сети Александр Пак рассказывал в интервью Forbes.kz. Он отмечал, что приоритетами новой стратегии развития Green Mart являются низкие цены, качество продукции и шаговая доступность — все то, что выгодно отличает супермаркеты и «магазины у дома» от гипермаркетов.

— Green Mart останутся магазинами шаговой доступности площадью от 300 до 800 кв. м. Сеть сконцентрируется на ассортименте товаров, уровне обслуживания, свежести продуктов, чистоте и удобстве торговых залов. Будет пересмотрено зонирование магазинов. На свободных площадях появятся наиболее востребованные покупателями сервисы — аптеки, химчистки, салоны сотовой связи, терминалы оплаты. Реализация новой концепции потребует времени, и сейчас вся команда Green Mart, от продавцов-кассиров до руководителей сети, усиленно работает над тем, чтобы сделать магазины лучше и ежедневно приятно удивлять наших покупателей, — обещал Александр Пак.

Напомним, что незадолго до того, как генеральный директор компании дал нам интервью, Forbes.kz сообщал, что в Алматы закрылся один из самых больших гипермаркетов сети Green Mart, расположенный неподалеку от пересечения проспектов Суюнбая и Раимбека. Кроме того, тогда в Green Mart объявили о закрытии магазина в столице Казахстана (он был расположен по адресу по ул. Валиханова 20).

На этот раз обозреватель Forbes.kz тоже обратились в Green Mart, нам обещали перезвонить, но за 2 дня так и не выполнили свое обещание.