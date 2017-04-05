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06:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Установлены тарифы для полётов в Усть-Илимск, Казачинское и Железногорск-Илимский

Стоимость авиабилетов до Усть-Илимска, Казачинского и Железногорска-Илимского на самолётах авиакомпании «СиЛА» установила служба по тарифам Иркутской области.

Источник: Reuters

Как сообщается в приказе ведомства от 27 марта 2017 года, экономически обоснованный тариф по маршруту Иркутск — Усть-Илимск составляет 15 105,49 рублей, пассажиры будут платить 4 830 рублей. По маршруту Иркутск — Казачинское тарифы соответственно 9 865,49 и 3 750 рублей. По маршруту Иркутск — Железногорск-Илимский — 9 445,88 и 3 750 рублей. Разница в стоимости билетов будет выплачивать авиакомпании бюджет Иркутской области.

Напомним, полёты в эти муниципалитеты прекратились почти год назад из-за проблем у перевозчика — бурятской авиакомпании «ПАНХ». В 2016 году власти провели конкурс среди авиакомпаний, победителем признана авиакомпания, базирующаяся в Магадане, «СиЛА». Она будет летать по субсидируемым из бюджета маршрутам. Как предполагается, полёты возобновятся весной 2017 года.

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