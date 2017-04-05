30 млн евро Германия заплатит ученым Академгородка

— Сейчас испытываем на животных методику так называемых микропучков излучения, их воздействие на онкологические новообразования у мышей. Нужно разработать так называемый выход на технологии лечения людей таким способом. Для Германии мы делаем высокотехнологичное оборудование, которое не могут сделать лаборатории во всем мире, — говорит директор института ядерной физики СО РАН Павел Логачев.

Кольцо из металлических блоков, труб и десятков проводов напоминает мини-вариант большого адронного коллайдера, построенного в Женеве. Только в основе сибирского — электронно-позитронный метод. В мире таких пять, два из них находятся в Новосибирске в Институте ядерной физики. Сейчас ученые работают над проектами, которые в перспективе могут вывести технологии связи на совершенно новый уровень. Это другое направление, которое раз и навсегда решит проблему с лечением онкологических заболеваний во всем мире.

Все эти проекты очень интересуют немцев. Именно поэтому Германия подписала с новосибирскими учеными-ядерщиками соглашение на четыре года, в рамках которого на исследования будет потрачено 30 миллионов евро.

Как рассказал Павел Логачев, лечить рак невидимым светом начнут в ближайшем будущем. Вот только кто в таком случае будет владеть технологией? Посмотреть, как и на что тратятся евро, решил генеральный консул Германии в Новосибирске Виктор Рихтер. В России иностранным дипломатам работать никто не мешает, здесь они могут посещать даже режимный объект. Чего не скажешь о российских людях, выполняющих дипмиссию за границей. В США их выдворяют без объяснения причин, в Турции сотрудник службы безопасности расстреливает русского посла перед телекамерами. А ведь все эти страны, в том числе, и Германия — члены НАТО, а в уставе этой организации первая статья гласит: цель — обеспечить сдерживание любой формы агрессии.

— Я думаю, что деятельность дипломатов должна охраняться на самом высоком уровне во всех странах. Это очень важно, потому что лежит в основе поддержания мира и развития наших отношений. И Германия в этом направлении делает все возможное, — говорит Виктор Рихтер.

Консул рассказывает об открытых и дружеских отношениях Германии и России, а сам меж тем тайно встречается с местной оппозицией.