В Иркутске у 17 такси «Максим» забрали разрешение на перевозки

Ранее прошла проверка одного из иркутских перевозчиков (ИП Королькова О. В.), чьи водители также работали через службу заказа «Максим». Тогда было установлено, что Королькова заключила фактически фиктивный договор с ООО «АвтоЛига» на оказание медицинских услуг. В договоре гендиректор ООО «АвтоЛига» Капитонова О. С. указала недостоверную информацию о наличии у неё лицензии, которая бы давала право проведения медицинских осмотров водителей такси. В итоге водители ИП незаконно проходили осмотры в ООО, в которой гендиректор одновременно являлась и медработником. Отсутствие лицензии подтвердил Росздравнадзор по Иркутской области.

ООО «АвтоЛига» признало свою оплошность, было возбуждено два дела об административных правонарушениях и выдано предписание об устранении нарушений. Повторная проверка, проведенная в марте, показала, что нарушения не устранены, и водители работают без медосмотров. Вместо разрешений водителям выдавались договоры на размещение на транспортных средствах рекламы службы заказа такси «Максим».