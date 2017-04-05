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06:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске у 17 такси «Максим» забрали разрешение на перевозки

Действие разрешений на перевозку пассажиров, выданных ООО «АвтоЛига» на 17 машин, работающих в Иркутске через службу заказа «Максим», приостановило региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, которое провело две внеплановые проверки компании. Об этом сообщает 4 апреля 2017 года пресс-служба министерства.

Ранее прошла проверка одного из иркутских перевозчиков (ИП Королькова О. В.), чьи водители также работали через службу заказа «Максим». Тогда было установлено, что Королькова заключила фактически фиктивный договор с ООО «АвтоЛига» на оказание медицинских услуг. В договоре гендиректор ООО «АвтоЛига» Капитонова О. С. указала недостоверную информацию о наличии у неё лицензии, которая бы давала право проведения медицинских осмотров водителей такси. В итоге водители ИП незаконно проходили осмотры в ООО, в которой гендиректор одновременно являлась и медработником. Отсутствие лицензии подтвердил Росздравнадзор по Иркутской области.

ООО «АвтоЛига» признало свою оплошность, было возбуждено два дела об административных правонарушениях и выдано предписание об устранении нарушений. Повторная проверка, проведенная в марте, показала, что нарушения не устранены, и водители работают без медосмотров. Вместо разрешений водителям выдавались договоры на размещение на транспортных средствах рекламы службы заказа такси «Максим».

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