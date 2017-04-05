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07:12 (мск), источник: VN.ru

Самолеты будут собирать в Бердске

В Бердске Новосибирской области планируется создание аэрокосмического комплекса по развитию малой и беспилотной авиации «Аэропарк». Об этом корреспонденту VN.ru рассказал заместитель главы Бердска Александр Тужик.

Планируется, что в рамках реализации всех необходимых мероприятий будет создан координирующий совет. К процессу подключились специалисты сразу четырех институтов.

В качестве площадки для организации и функционирования комплекса «Аэропарк» рассматривается аэродром Бердска. Уже обозначены возможные перспективы: там будут собирать композитные самолеты и беспилотники. Кроме того, в рамках проекта планируется создать филиал авиационного кадетского корпуса в Бердске.

Cпоры относительно судьбы аэродрома «Бердск-Центральный» ведутся давно. Ходят и слухи о том, что земли хотят отдать под жилую застройку — несколько лет назад вопрос активно обсуждался. А в прошлом году было обнародовано письмо, в котором бердские общественники, представляющие ветеранские организации, требовали остановить захват территории Новосибирским институтом авиации, который, по их мнению, сделает все для того, чтобы аэродром перестал функционировать. Предполагается, что названное выше учреждение будет базироваться на аэродроме совместно с местным клубом ДОСААФ.

СПРАВКА

На базе местного клуба ДОСААФ в свое время было обучено немало парашютистов и вертолетчиков. Несколько лет подряд именно на аэродроме «Бердск-Центральный» проходили подготовку представители Центра подготовки космонавтов.

Здесь базировался 337-й отдельный вертолетный полк, а с 1941 до 1952 годы — Сталинградское военное училище летчиков, которые окончили многие космонавты СССР.

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