Пенсионеры в Башкирии начали получать повышенные выплаты

С 1 апреля выросли на 1,5% пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также социальные. В среднем, размер соцпенсии в Башкортостане составляет 8797 рублей, или 129 процентов к прожиточному минимуму пенсионера.

В Башкирии 951,8 тысячи пенсионеров получат пенсии в повышенном размере, среди которых 97,5 тысячи пенсионеров, которые получают соцпенсии.

Соцпенсия для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы теперь составляет 13 894 рублей. Также повышены и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Учитывая индексацию 1 февраля на 5,4% индексация страховых пенсий в текущем году составила 5,8%. Средний размер страховой пенсии по старости с 1 апреля в республике составил 12 989 рублей.