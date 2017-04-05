Столичный застройщик признан банкротом

За ТОО числилась задолженность по налогам в размере более 2 млн тенге. Меры, принятые сотрудниками РГУ «Управление государственных доходов по Алматинскому району Астаны» по принудительному взысканию суммы, не дали результатов. Фирма оказалась неплатёжеспособной и по месту регистрации отсутствовала.

Основным видом деятельности компании, согласно учредительным документам, было строительство жилых зданий. Однако информация об объектах, возведённых этим ТОО, отсутствует.

Известно лишь, что ещё в 2007 году застройщика лишили лицензии, после чего в октябре того же года 100% акций перешло Дархану Тайжанову, руководителю печально известной «Азбуки жилья».