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07:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Столичный застройщик признан банкротом

Одна из столичных строительных компаний названа дефолтной. Соответствующий акт вынес специализированный межрайонный экономический суд, передает krisha.kz. Так, согласно решению инстанции от 3 апреля 2017 года, ТОО «Индустрия жилья-НС» признано банкротом.

Источник: Newtimes.kz

За ТОО числилась задолженность по налогам в размере более 2 млн тенге. Меры, принятые сотрудниками РГУ «Управление государственных доходов по Алматинскому району Астаны» по принудительному взысканию суммы, не дали результатов. Фирма оказалась неплатёжеспособной и по месту регистрации отсутствовала.

Основным видом деятельности компании, согласно учредительным документам, было строительство жилых зданий. Однако информация об объектах, возведённых этим ТОО, отсутствует.

Известно лишь, что ещё в 2007 году застройщика лишили лицензии, после чего в октябре того же года 100% акций перешло Дархану Тайжанову, руководителю печально известной «Азбуки жилья».

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