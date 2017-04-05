Кошельки и сумки арестовали в хабаровском аэропорту

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Хабаровск» Хабаровской таможни пресечен ввоз незадекларированной коммерческой партии галантерейных товаров. Кошельки и сумки на любой цвет и вкус гражданин Китая вез из Пекина, по его словам, по просьбе одной из хабаровских предпринимательниц. Однако о необходимости задекларировать товары, очевидно не принадлежащие для личного пользования, мужчина не знал и не был предупрежден ожидающей товар хабаровчанкой, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровской таможни.

Более 80 кошельков из искусственной кожи и 30 синтетических сумочек отправлены на товароведческую экспертизу с целью определения их рыночной стоимости. В отношении отзывчивого, но неосведомленного о порядке перемещения товаров через таможенную границу гостя из Китая возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Каждый предприниматель знает, что все товары, ввозимые на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для коммерческих целей, облагаются пошлиной, а товары, ввозимые на территорию ЕАЭС для личного пользования, при соблюдении стоимостных и весовых ограничений таковыми пошлинами не облагаются.

Однако что только не придумают предприимчивые граждане, желающие сэкономить. Так, коммерческие товары нередко выдаются за товары для личного пользования, в расчете на то, что «повезет». Но стоит ли овчинка выделки?

Так, например, пошлина за ввезенные гражданином Китая 82 кошелька составила бы не более 4000 рублей, при условии, что мужчина заполнил бы пассажирскую таможенную декларацию и выбрал «красный коридор». А вот административная санкция за недекларирование товаров, ожидающая его теперь, составит от 50% до 200% стоимости аксессуаров с их конфискацией или без таковой.

Но вот еще один нюанс, часть товаров маркирована товарными знаками известных брендов, включенных в «Роспатент», а вот давал ли правообладатель разрешение на ввоз таких товаров для коммерческих целей, покажет расследование. Хабаровской таможней в установленном порядке будет направлен запрос представителям правообладателей, чьи товарные знаки украшают ввезенные товары, с целью определения наличия признаков контрафактности.

В практике Хабаровской таможни имеется случай, когда ущерб от ввезенной для продажи на территорию России сумки с незаконным использованием товарного знака «CHANEL» правообладатель оценил более чем в 130 тысяч рублей. В данном случае предусмотрена административная ответственность. А вот если сумма ущерба, заявленная правообладателем, превышает 250 тысяч рублей, то лицо может быть подвержено уже уголовному преследованию.

Справка.

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5000 до 10000 рублей (часть 1 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях).

2. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (более 250 тысяч рублей) влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Максимальное наказание — 2 года лишения свободы (часть 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации).