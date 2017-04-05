Цены на нефть значительно выросли

По состоянию на 9.41 по времени Астаны стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в мае на торгах ICE находится на уровне 54,41 доллара за баррель. Рост составил более двух процентов.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 51,34 долларов за баррель, поднявшись на 0,61 процента.

Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим ожидает, что на этом фоне скорее всего последует укрепление рубля ниже 56.

Напомним, ранее аналитики высказали мнение о том, что рост нефтяных котировок продолжится.