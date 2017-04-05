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08:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области снизился почти на 1,7 млрд рублей

Регион погасил значительную часть долга перед Сбербанком, об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.

Госдолг Новосибирской области снизился на 1,68 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте областного Министерства финансов. Общая сумма долга области на 1 марта 2017 года составляет 44,4 млрд рублей, в начале марта размер долга составлял 46,08 млрд рублей млрд рублей.

Долг по кредитам перед коммерческими организациями составляет 2,02 млрд рублей (снизился на 1,58 млрд рублей), все долги — перед Сбербанком.

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 15,5 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов составляет 26,9 млрд рублей.

Доходы бюджета региона в 2017 году запланированы на уровне 115,9 млрд рублей, расходы — 116,2 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119,2 млрд руб. На 2019 год — 124,7 млрд руб.

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