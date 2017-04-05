На улице Качинцев в Волгограде снесут незаконные павильоны

Как сообщили ВДТВ в мэрии, с 10 по 18 апреля очередная «зачистка» будет в проведена в Дзержинском районе. На улице Новодвинской и Качинцев в принудительном порядке демонтируют 8 павильонов. Еще одна самовольная точка будет демонтирована на проспекте Жукова.

Напомним, что ранее в рамках наведения порядка на городских улицах на западе Волгограда уже были ликвидированы киоски по продаже плодоовощной и молочной продукции, газетные киоски.