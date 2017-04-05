В «Омск РТС» прокомментировали скандал с отключениями в санатории экс-снохи Полежаева

Ситуация с санаторием «Рассвет» вышла за рамки локальной. Вчера владелица лечебного учреждения Натела Полежаева сообщила о том, что в помещениях санатория будет отключено за долги тепло. По состоянию на начало апреля общий долг ООО «Сибриэлтинвест» (санаторий «Рассвет») перед АО «Омск РТС» за потребленную тепловую энергию превысил 3 миллиона рублей.

Однако в «Омских распределительных тепловых сетях» категорически опровергли информацию об ограничении тепла, заявив, что на момент заявлений в прессе официальных уведомлений санаторию «Рассвет» никто не отправлял, при это речь шла исключительно об ограничениях горячей воды.

Пресс-служба АО «Омск РТС»:

— В действующем графике мер технического воздействия запланировано ограничение ООО «Сибриэлтинвест», при этом планируемая дата ограничения — 12 апреля 2017 года. И это не полное, а частичное ограничение — только горячее водоснабжение в жилом корпусе, либо в столовой, либо в лечебном корпусе.

Как отмечают тепловики, до этого потребителю направлялись предупреждения. При этом имеется согласованное гарантийное письмо, по которому ООО «Сибриэлтинвест» обязалось погасить задолженность еще до 30 ноября 2016 года, но оно долг по-прежнему не погашен. В итоге к «Рассвету» было выдвинуто несколько исков о взыскании задолженности за коммунальные услуги.

Сама владелица частного медицинского учреждения факт наличия долга не отрицает, но отмечает, что при санатории работает центр реабилитации для инвалидов, выполняющий социальные функции, поэтому власти должны быть заинтересованы в сохранении этого учреждения. А финансовые проблемы санатория бывшая сноха экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева связывает с экономической блокадой, начавшейся из-за того, что кому-то понадобилось ее здание.

Натела Полежаева, главный врач санатория «Рассвет»:

— С 2014 года организована экономическая блокада Центра реабилитации «Рассвет» при бездействии руководства области. Здание в центре города очень нужно кому-то под новый торговый центр, да и коттеджей в нашем уникальном парке на площади в 8 га можно построить немало. В итоге за последние 3 года свернуты почти все программы по реабилитации, которые осуществлялись при взаимодействии с Минздравом, Минтруда Омской области, омским нефтезаводом. Отключают пока только поликлинику, где обитатели Центра получают консультации узких специалистов, сдают анализы, проходят обследования. Здесь же бесплатно обслуживаются ветераны завода, которые были прикреплены к поликлинике ОНПЗ по 40−60 лет. После ее разгрома, случившегося по решению руководства нефтезавода, ветеранов перекинули в переполненную поликлинику № 4, часть которой расположена в одном месте, вторая в другом. Они до сих пор просят министра здравоохранения Андрея Стороженко вернуть их обратно, отдать нам «объем по ОМС на оказание амбулаторных услуг», и по привычке ходят к нам.