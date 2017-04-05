Кубань в списке регионов-лидеров по задержке заработной платы — Общественная палата РФ

В марте в с жалобами на задержки зарплаты обратилось более 400 россиян, 10% из них — с Кубани, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты РФ.

Обращения поступили от жителей 62 субъектов страны на общую сумму около 34,6 млн рублей. В 7% обращений содержалась информация о задержке заработной платы свыше одного года.

В 40% случаев сумма задолженностей составляет менее 50 тысяч рублей. 30% жалоб содержали сведения о задолженностях от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а 24% жалоб — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Больше всего жалоб поступило от жителей Кубани (10%), Приморья (7%), Республики Коми, Омской и Амурской областей (по 5%), — сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.