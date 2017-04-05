Цена на газ для Беларуси к 2025 году может приблизиться к российской

«Задача состоит в том, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене в поставках газа Беларуси, к цене, которая есть в России, по крайне мере, в том ценовом поясе, который граничит с нами», — заявил Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1». Он пояснил, что речь идет об актуальных ценах на газ для Смоленской, Брянской области, Новгорода, даже той же Москвы.

Касаясь газовых договоренностей, вице-премьер уточнил, что цены на газ для Беларуси будут снижены с 2018 года. Газовые договоренности будут действовать на протяжении трех лет.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Беларусь вернет недоплаченную сумму за российский газ «дочке» Газпрома, а российская компания предоставит скидку на 2018−2019 годы. Ее размер Газпром обсудит со своим белорусским партнером в ближайшее время.

Также Семашко оценил экономический эффект для Беларуси достигнутых президентами двух стран в минувший понедельник договоренностей о возобновлении поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн в год, снятии с Минска обязательства поставлять в Россию один миллион тонн нефтепродуктов ежегодно, а также о снижении цены на российский природный газ с 2018 года. По его словам, речь идет о сумме около 500 миллионах долларов в текущем году, а в два последующих года — по 800 миллионов.

Так, по оценкам белорусской стороны, отмена обязательной поставки в РФ нефтепродуктов из Беларуси, которая в последнее время была невыгодна белорусским НПЗ, даст возможность Минску зарабатывать на более выгодных поставках дополнительно 150 миллионов долларов в год.