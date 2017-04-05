Цена на газ для Беларуси к 2025 году может приблизиться к российской
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Минск и Москва могут к 2025 году приблизить цены поставок газа Минску к ценам, которые существуют в приграничных с Беларусью российских регионах, считает
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Минск и Москва могут к 2025 году приблизить цены поставок газа Минску к ценам, которые существуют в приграничных с Беларусью российских регионах, считает
«Задача состоит в том, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене в поставках газа Беларуси, к цене, которая есть в России, по крайне мере, в том ценовом поясе, который граничит с нами», — заявил Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1». Он пояснил, что речь идет об актуальных ценах на газ для Смоленской, Брянской области, Новгорода, даже той же Москвы.
Касаясь газовых договоренностей,
Ранее
Также Семашко оценил экономический эффект для Беларуси достигнутых президентами двух стран в минувший понедельник договоренностей о возобновлении поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн в год, снятии с Минска обязательства поставлять в Россию один миллион тонн нефтепродуктов ежегодно, а также о снижении цены на российский природный газ с 2018 года. По его словам, речь идет о сумме около 500 миллионах долларов в текущем году, а в два последующих года — по 800 миллионов.
Так, по оценкам белорусской стороны, отмена обязательной поставки в РФ нефтепродуктов из Беларуси, которая в последнее время была невыгодна белорусским НПЗ, даст возможность Минску зарабатывать на более выгодных поставках дополнительно 150 миллионов долларов в год.