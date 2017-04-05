Тенге продолжает укрепляться
Курс нацвалюты составил 312,13 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 312,13 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Первая сделка утренних торгов 18 января прошла по цене 312,6 тенге, это и стало максимальной стоимостью валюты. Минимальная цена достигла 311,98 тенге. Объем торгов составил 62,4 миллиона долларов.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 311,5−312,5 тенге.