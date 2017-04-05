Омичам вернут 991 млн рублей в виде налоговых вычетов

По данным УФНС России по Омской области, на 1 марта 2017 года в связи с предоставлением налоговых вычетов возврату из бюджета подлежит около 991,5 млн руб. налога на доходы физических лиц, что на 40 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Имущественные налоговые вычеты в связи с понесенными расходами на приобретение объектов недвижимого имущества заявили порядка 22 тысяч омичей, из них 4 тысячи налогоплательщиков заявили вычеты с уплаты процентов по кредитам. Общая сумма заявленных имущественных налоговых вычетов составила порядка 7,6 млрд руб.

Более 5 тысяч жителей области заявили социальные вычеты на лечение, обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования на сумму 315 млн руб.

В УФНС напомнили, что для налогоплательщиков, желающих представить налоговую декларацию 3-НДФЛ исключительно для получения налоговых вычетов, срок подачи не установлен. Они могут воспользоваться этим правом в течение всего года.