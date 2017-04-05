Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
08:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на снос 135 аварийных домов нужно 30 миллионов

Об этом сообщил первый вице-мэр Омска Сергей Фролов, пообещав снести половину домов. В основном, на безвозмездной основе.

Сегодня, 5 апреля на комитете в ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска первый вице-мэр Омска Сергей Фролов рассказал о сроках выполнения работ по расчистке от строительного мусора после сноса аварийных домов.

По его словам, на сегодня из 207 ветхих домов снесено только 72. На ликвидацию остальных нужно 30 миллионов. Таких денег у мэрии нет.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

 — Поступила информация по расселению 207 домов, 72 из которых снесли. 135 домов осталось, но на это нужно 30 миллионов. В то время как на эти цели предусмотрено 2 миллиона 617 тысяч рублей ежегодно. Мы 50−70 процентов домов снесем на безвозмездной основе, по договору с подрядчиками. Брать с других статей расходов на эти цели нет смысла, например, с зимнего благоустройства и содержания.

В свою очередь, депутат Игорь Погребняк заметил, что строительный мусор с его избирательного округа, оставшийся от сноса домов, растаскивают дачники.

Тогда как Сергей Фролов добавил, что мусор вывозится на полигоны, и никаких дачников мэрия старается не пускать — это опасно для жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министром образования Омской области назначена Дернова
Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге
Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Госдуме предложили запретить детям до 14 лет доступ в соцсети
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
Александр Овечкин объявил войну НХЛ Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь