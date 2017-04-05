В Омске на снос 135 аварийных домов нужно 30 миллионов

Сегодня, 5 апреля на комитете в ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска первый вице-мэр Омска Сергей Фролов рассказал о сроках выполнения работ по расчистке от строительного мусора после сноса аварийных домов.

По его словам, на сегодня из 207 ветхих домов снесено только 72. На ликвидацию остальных нужно 30 миллионов. Таких денег у мэрии нет.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Поступила информация по расселению 207 домов, 72 из которых снесли. 135 домов осталось, но на это нужно 30 миллионов. В то время как на эти цели предусмотрено 2 миллиона 617 тысяч рублей ежегодно. Мы 50−70 процентов домов снесем на безвозмездной основе, по договору с подрядчиками. Брать с других статей расходов на эти цели нет смысла, например, с зимнего благоустройства и содержания.

В свою очередь, депутат Игорь Погребняк заметил, что строительный мусор с его избирательного округа, оставшийся от сноса домов, растаскивают дачники.

Тогда как Сергей Фролов добавил, что мусор вывозится на полигоны, и никаких дачников мэрия старается не пускать — это опасно для жизни.