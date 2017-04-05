В Омске на снос 135 аварийных домов нужно 30 миллионов
Об этом сообщил первый
Об этом сообщил первый
Сегодня, 5 апреля на комитете в ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска первый
По его словам, на сегодня из 207 ветхих домов снесено только 72. На ликвидацию остальных нужно 30 миллионов. Таких денег у мэрии нет.
Сергей Фролов, первый
— Поступила информация по расселению 207 домов, 72 из которых снесли. 135 домов осталось, но на это нужно 30 миллионов. В то время как на эти цели предусмотрено 2 миллиона 617 тысяч рублей ежегодно. Мы 50−70 процентов домов снесем на безвозмездной основе, по договору с подрядчиками. Брать с других статей расходов на эти цели нет смысла, например, с зимнего благоустройства и содержания.
В свою очередь, депутат Игорь Погребняк заметил, что строительный мусор с его избирательного округа, оставшийся от сноса домов, растаскивают дачники.
Тогда как Сергей Фролов добавил, что мусор вывозится на полигоны, и никаких дачников мэрия старается не пускать — это опасно для жизни.