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09:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае на обеспечение жильем выделят еще 1,7 млрд руб‍лей

В Красноярске планируется снести 64 частных дома.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство Красноярского края внесло изменения в краевую госпрограмму по обеспечению жителей доступным и комфортным жильем, увеличив финансирование до 2019 года на 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Красноярске планируется снести 64 частных дома и построить жилье общей площадью 30 тыс. кв. метров для переселения 3,9 тыс. человек. Кроме того, в рамках программы по подготовке к празднованию 400-летия Енисейска в этом северном городе планируется снести 10 старых домов и переселить 134 человека. Для этого необходимо построить 60-квартирный жилой дом общей площадью 5,6 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.

По годам распределение выглядит следующим образом: в 2017 году направят 450 млн рублей, в 2018 — 582 млн, в 2019 году на эти цели затратят 600 млн рублей.

Также правительство планируется потратить больше средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан — в 2017 году расходы увеличатся на 38 млн рублей за счет федерального бюджета. Также предлагается увеличить расходы на 48 млн 751,6 тысяч рублей на предоставление социальных выплат на покупку жилья гражданам, проживающим в Норильске и Дудинке, за счет остатков, не использованных на 1 января 2017 года, в том числе: 1 млн 481,1 тыс. рублей — за счет средств краевого бюджета; 47 млн 270,5 тыс. — за счет безвозмездных поступлений от ПАО «ГМК «Норильский никель».

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