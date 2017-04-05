Власти Екатеринбурга намерены развивать въездной туризм

Об этом рассказал членам комиссии гордумы по экономическому развитию председатель комитета по внешним связям администрации Екатеринбурга Максим Докучаев, сообщают Накануне.RU в мэрии.

По его словам, сейчас в Екатеринбурге преобладает бизнес-туризм. За последний год уральскую столицу посетили 880 тыс. гостей. Большинство из них приехали на деловые мероприятия. Несмотря на это, Екатеринбург представляет интерес для любителей познавательного туризма. В частности, в январе город вошел в десятку наиболее привлекательных для россиян направлений в новогодние праздники.

Чтобы развивать все направления въездного туризма, эксперты обращают внимание на уникальность территории: бажовские места, город, связанный с историей семьи Романовых. Также власти организовали ряд ознакомительных туров для представителей туристической сферы России, приняли участие в выставке «Интурмаркет», которая состоялась в Москве, Международной выставке туризма в Пекине.

Сейчас Екатеринбург готовится принять матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. По словам заместителя главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, на каждый из четырех матчей группового этапа ожидается прибытие не менее 30 тыс. гостей.

«Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком. Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком», — рассказал Сергей Тушин.

Для дальнейшего развития туризма и проведения презентационных туров в составе администрации Екатеринбурга создадут специализированное подразделение, которое будет развивать эту сферу экономики.