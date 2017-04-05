Власти Екатеринбурга намерены развивать въездной туризм
Роль въездного туризма в экономике Екатеринбурга недооценена, и городские власти будут развивать это направление.
Роль въездного туризма в экономике Екатеринбурга недооценена, и городские власти будут развивать это направление.
Об этом рассказал членам комиссии гордумы по экономическому развитию председатель комитета по внешним связям администрации Екатеринбурга Максим Докучаев, сообщают Накануне.RU в мэрии.
По его словам, сейчас в Екатеринбурге преобладает
Чтобы развивать все направления въездного туризма, эксперты обращают внимание на уникальность территории: бажовские места, город, связанный с историей семьи Романовых. Также власти организовали ряд ознакомительных туров для представителей туристической сферы России, приняли участие в выставке «Интурмаркет», которая состоялась в Москве, Международной выставке туризма в Пекине.
Сейчас Екатеринбург готовится принять матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. По словам заместителя главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, на каждый из четырех матчей группового этапа ожидается прибытие не менее 30 тыс. гостей.
«Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком. Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком», — рассказал Сергей Тушин.
Для дальнейшего развития туризма и проведения презентационных туров в составе администрации Екатеринбурга создадут специализированное подразделение, которое будет развивать эту сферу экономики.