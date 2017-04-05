Проект «Наземки» в Краснодаре споткнулся об экономическую эффективность

«В первом приближении — идея неплохая. Но прежде всего важно увидеть экономический эффект, которого на сегодняшний день нет», — отметил градоначальник.

По словам Первышова, всё будет зависеть от того, когда будут проведены необходимые финансовые расчеты и сделано экономическое обоснование проекта. Это покажет, насколько этот проект реализуем и в какие сроки.

В настоящее же время, добавил мэр, фактически каких-либо работ по проекту не ведется. Решающая роль в вопросе воплощения остается за эксплуатирующей организацией, которая будет предоставлять составы, разрабатывать графики их движения, просчитывать пассажиропоток. Со своей стороны администрация в лице заместителя мэра вместе с инициаторами данного проекта проводит предварительную подготовку по подбору возможных мест для организации остановочных платформ для наземного метро.

«Технически, конечно, это всё выполнимо, такой проект возможно реализовать, но другой момент — это экономика, без которой говорить что-то официально по данному проекту я бы пока не стал», — подытожил Евгений Первышов.

По мнению градоначальника, «очевидно, что миллиардные проекты — такие, как вынос из центра города железнодорожной ветки, в нынешних условиях нереальны». На сегодня городу требуются реализуемые проекты, которые возможно согласовать и реализовать в ближайшей перспективе и которые позволят улучшить транспортную ситуацию в городе, например, по созданию дополнительных переездов через железнодорожные пути.

«По этому поводу я планирую встречаться с руководством РАО «РЖД», — сказал Евгений Первышов.

Напомним, проект «Наземка» был представлен в декабре 2016 года. Его разработчики — представители общественного движения «Городские решения», ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и портала «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи».

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе он предполагает обустройство на базе имеющейся железнодорожной инфраструктуры нескольких линий наземного метро, соединяющих Краснодар с рядом населенных пунктов в соседних районах края — станицами Динской, Северской, Васюринской и Новотитаровской.

Для реализации проекта, в том числе, предполагается построить на территории города ряд остановочных платформ и сеть перехватывающих парковок, организовать перенос остановок городского общественного транспорта, новые автобусные маршруты.

По мнению руководителя разработки проекта Евгения Змиева, «наземка» — это единственная альтернативная транспортная система для города. Она позволит избавить краевую столицу от автомобильных пробок. Реализация проекта потребует чуть более 100 млн рублей. Стоимость билета будет приравнена к ныне существующей на железной дороге — 22 рубля за 10 километров пути.