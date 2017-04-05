Турпоток из КНР в Приморье в первом квартале года вырос более чем на треть

Как сообщили в краевом департаменте туризма, в рамках межправительственного соглашения России и КНР о безвизовых групповых турпоездках в первом квартале в Приморье въехало почти 14 тысяч граждан из Китая.

«Это более чем на треть превышает аналогичный показатель 2016 года. Тогда за период с января по март мы приняли около 10 тысяч китайских туристов», — отметили в ведомстве.

По итогам прошлого года объем турпотока из Китая в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках увеличился на 60%: в край въехало почти 200 тысяч китайских граждан. Общее же количество гостей из КНР, посетивших регион в течение 2016 года, составило 420 тысяч человек.