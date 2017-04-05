Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
В России готовят «гаражную амнистию»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
09:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Повременной тариф испытают на «подопытных» екатеринбуржцах в июле

После чего введут повсеместно.

Источник: УралИнформБюро

Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга введут в июле 2017 года. Об этом в официальном ответе на запрос «Уралинформбюро» рассказал заместитель главы администрации города Евгений Архипов.

По словам чиновника, сначала тариф будет действовать в качестве эксперимента, в котором примут участие волонтеры. Они испытают новую схему на себе, выявляя все недочеты. Если никаких проблем не возникнет, повременной тариф введут на постоянной основе. Когда именно, Архипов не уточнил.

Кроме того, с июля будет отменена часть маршрутов общественного транспорта. Несмотря на перенос реформы на 2019 год, чиновники спешат перекроить схему, чтобы потеснить частных перевозчиков в угоду муниципальным.

Уточнить, какие именно маршруты уберут, Архипов не смог, пояснив, что данный вопрос прорабатывается.

Изначально в рамках транспортной реформы, намечавшейся с 1 июля 2017 года, планировалась отмена 113 маршрутов. Вместо них должны были ввести всего 62. После взрыва народного негодования мэрия отложила свои планы, но только на словах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Цыганский поселок в Екатеринбурге едва не взлетел на воздух
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь