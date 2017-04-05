На социальные выплаты крымчанам направлено 2,5 миллиарда рублей

В Минфине РК отмечают, что это сумма на 7% больше, чем была выделена в аналогичный период в прошлом году. Более 1,8 млрд. рублей выделено на социальные выплаты крымчанам в рамках Государственной программы РК «Социальная поддержка граждан на 2015−2020 годы»;.

99,1 млн руб. направлены на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;.