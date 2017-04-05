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09:46 (мск), источник: Крым Press

На социальные выплаты крымчанам направлено 2,5 миллиарда рублей

Речь идёт о первом квартале текущего года. На социальные выплаты крымчанам направлено почти 2 млрд. рублей из бюджета Республики и порядка 500 млн. рублей из федерального.

В Минфине РК отмечают, что это сумма на 7% больше, чем была выделена в аналогичный период в прошлом году. Более 1,8 млрд. рублей выделено на социальные выплаты крымчанам в рамках Государственной программы РК «Социальная поддержка граждан на 2015−2020 годы»;.

99,1 млн руб. направлены на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;.

66 млн руб. выделены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015−2017 годы. 291,8 млн. руб. из федерального бюджета, направлен на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. И лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами). Помимо этого, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан выделено 136,5 млн. руб. А на соцвыплаты безработным гражданам — 58,7 млн руб, — сообщили в Министерстве финансов РК.

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