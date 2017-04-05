На социальные выплаты крымчанам направлено 2,5 миллиарда рублей
Речь идёт о первом квартале текущего года. На социальные выплаты крымчанам направлено почти 2 млрд. рублей из бюджета Республики и порядка 500 млн. рублей из федерального.
Речь идёт о первом квартале текущего года. На социальные выплаты крымчанам направлено почти 2 млрд. рублей из бюджета Республики и порядка 500 млн. рублей из федерального.
В Минфине РК отмечают, что это сумма на 7% больше, чем была выделена в аналогичный период в прошлом году. Более 1,8 млрд. рублей выделено на социальные выплаты крымчанам в рамках Государственной программы РК «Социальная поддержка граждан на 2015−2020 годы»;.
99,1 млн руб. направлены на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки
66 млн руб. выделены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015−2017 годы. 291,8 млн. руб. из федерального бюджета, направлен на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. И лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами). Помимо этого, на оплату