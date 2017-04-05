В Омске на три месяца запретили продавать «боярку» дешевле водки

С начала апреля до конца июня в России, в том числе и в Омской области, будет действовать новое ограничение Роспотребнадзора на розничную торговлю спиртом.

Всем организациям и предприятиям запрещено будет продавать непищевую спиртосодержащую продукцию, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы, которые содержат более 28% спирта и при этом стоят ниже алкогольной продукции крепостью более 28°.

Запрет не распространяется на стеклоотмывающие жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также на товары, упакованные так, что выпить содержимое невозможно.

Отметим, что губернатор Омской области Виктор Назаров с 1 марта 2017 года запретил продавать в газетно-журнальных киосках региона сигареты и жидкости, содержащие не менее 25% спирта.

Впервые Роспотребнадзор ввёл запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями 26 декабря 2016 года. Эта мера стала реакцией на массовое отравление в Иркутске. С 17 по 26 декабря 123 местных жителя отравились концентратом для ванн «Боярышник», из них 76 человек скончались.