В Омске на три месяца запретили продавать «боярку» дешевле водки
Вступило в силу новое постановление федерального Роспотребнадзора: ограничения на продажу спиртосодержащей продукции изменились.
Вступило в силу новое постановление федерального Роспотребнадзора: ограничения на продажу спиртосодержащей продукции изменились.
С начала апреля до конца июня в России, в том числе и в Омской области, будет действовать новое ограничение Роспотребнадзора на розничную торговлю спиртом.
Всем организациям и предприятиям запрещено будет продавать непищевую спиртосодержащую продукцию, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы, которые содержат более 28% спирта и при этом стоят ниже алкогольной продукции крепостью более 28°.
Запрет не распространяется на стеклоотмывающие жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также на товары, упакованные так, что выпить содержимое невозможно.
Отметим, что губернатор Омской области Виктор Назаров с 1 марта 2017 года запретил продавать в
Впервые Роспотребнадзор ввёл запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями 26 декабря 2016 года. Эта мера стала реакцией на массовое отравление в Иркутске. С 17 по 26 декабря 123 местных жителя отравились концентратом для ванн «Боярышник», из них 76 человек скончались.