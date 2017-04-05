В Уфе вновь подорожал бензин

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга на 3 апреля, средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 на уфимских АЗС достигла 35,74 рубля за литр. Рост за неделю составил 0,2 процента.

Бензин марки АИ-95 подорожал за это время на 0,1 процента — в среднем 38,86 рубля за литр.

Стоимость бензина марки А-76 и дизельного топлива, по сравнению с ценами на 27 марта, осталась неизменной — 33,90 и 38,28 рубля за литр, соответственно.