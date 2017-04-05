Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
09:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе вновь подорожал бензин

УФА, 5 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Бензин в Уфе вновь подорожал, сообщает Башкортостанстат. По информации статистиков, удорожание коснулось двух марок — АИ-92 и АИ-95.

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга на 3 апреля, средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 на уфимских АЗС достигла 35,74 рубля за литр. Рост за неделю составил 0,2 процента.

Бензин марки АИ-95 подорожал за это время на 0,1 процента — в среднем 38,86 рубля за литр.

Стоимость бензина марки А-76 и дизельного топлива, по сравнению с ценами на 27 марта, осталась неизменной — 33,90 и 38,28 рубля за литр, соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь