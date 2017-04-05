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11:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из «Бегишево» стартуют прямые авиарейсы в Сочи

(Набережные Челны, 5 апреля, «Татар-информ»). Из аэропорта «Бегишево» стартуют прямые авирейсы в город-курот Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Авиакомпания «Победа» расширяет географию полетов из аэропорта «Бегишево» и приступает к выполнению регулярных рейсов в Сочи. Первый рейс в Сочи отправится уже 30 мая. Полеты в этом направлении будут выполняться по 12 сентября включительно. Улететь в курортную столицу можно будет каждый вторник по следующему расписанию: вылет из Сочи в 02.05 — прибытие в Бегишево в 04.40, вылет из Бегишево в 05.40 — прибытие в Сочи в 08.10.

Билет на первый рейс из Сочи в Бегишево можно купить за 2999 рублей. Для перелетов перевозчик использует комфортабельные современные лайнеры Boeing 737−800.

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