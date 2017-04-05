Еще одно коллекторское агентство получило лицензию в Волгограде

«Теперь организация осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства. Ее внесли в государственный реестр юридических лиц», — добавили в ведомстве.

Отметим, что с января текущего года заниматься взысканием просроченной задолженности физических лиц могут только те коллекторские агентства, которые внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности.

Напомним, что первым коллекторским агентством, которое получило в Волгограде лицензию, стало ООО «Дженерал Коллекшн Групп». Оно попало в реестр еще в феврале 2017 года.