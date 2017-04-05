По факту загрязнения воздуха в Советской Гавани возбудили дело
Росприроднадзор выяснил, что у компании «Ремсталь», которая перегружает уголь в местном порту, нет разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.
Росприроднадзор выяснил, что у компании «Ремсталь», которая перегружает уголь в местном порту, нет разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.
Угольная пыль в Советской Гавани стала поводом для дела об административном правонарушении. Надзорные органы выяснили, что у ООО «Компания Ремсталь», которое занимается перегрузкой угля в порту на берегу Татарского пролива, отсутствует разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Деятельность компании временно приостановлена, дальнейшие разбирательства будут идти в суде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию Росприроднадзора.
Напомним, что 31 марта инициативная группа жителей Советской Гавани потребовала остановить перевалку угля в местном порту. Горожане опасаются, что ситуация будет развиваться по «ванинскому сценарию»: перевалка топлива в Совгавани также ведется открытым способом, и ветер сносит угольную пыль на жилые районы.
Специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора провели административное расследование, выяснив, что перегрузка угля в Советской Гавани ведется с нарушениями.
«Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ “Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения”. К ООО “Компания Ремсталь” применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности, произведена опломбировка техники, которая используется для перегрузки угля. Материалы дела об административном правонарушении направлены в
Росприроднадзор сообщает, что по решению суда деятельность компании «Ремсталь» может быть приостановлена на срок до 90 суток.