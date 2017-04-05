По факту загрязнения воздуха в Советской Гавани возбудили дело

Угольная пыль в Советской Гавани стала поводом для дела об административном правонарушении. Надзорные органы выяснили, что у ООО «Компания Ремсталь», которое занимается перегрузкой угля в порту на берегу Татарского пролива, отсутствует разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Деятельность компании временно приостановлена, дальнейшие разбирательства будут идти в суде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию Росприроднадзора.

Напомним, что 31 марта инициативная группа жителей Советской Гавани потребовала остановить перевалку угля в местном порту. Горожане опасаются, что ситуация будет развиваться по «ванинскому сценарию»: перевалка топлива в Совгавани также ведется открытым способом, и ветер сносит угольную пыль на жилые районы.

Специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора провели административное расследование, выяснив, что перегрузка угля в Советской Гавани ведется с нарушениями.

«Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ “Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения”. К ООО “Компания Ремсталь” применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности, произведена опломбировка техники, которая используется для перегрузки угля. Материалы дела об административном правонарушении направлены в Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края», — говорится в сообщении ведомства.

Росприроднадзор сообщает, что по решению суда деятельность компании «Ремсталь» может быть приостановлена на срок до 90 суток.