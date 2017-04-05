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10:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове подешевели некоторые продукты питания

В конце марта департамент экономики города Ростова провел очередной мониторинг цен на продукты питания.

Администрация города опубликовала результаты. Ряд продовольственных товаров подешевел: от 0,2% до 4,7% снизились цены на говядину (кроме бескостного мяса), мясо кур, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, сметану, молоко, сыры, яйца куриные, сахар-песок, соль, муку пшеничную, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, пшено, гречку, вермишель, капусту белокочанную и яблоки.

При этом подорожали от 0,1% до 4,3% свинина (кроме бескостного мяса), колбасы, масло сливочное, творог жирный, чай черный байховый, картофель, лук репчатый и морковь.

На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, отметили в администрации Ростова.

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