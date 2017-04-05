В Ростове подешевели некоторые продукты питания
В конце марта департамент экономики города Ростова провел очередной мониторинг цен на продукты питания.
В конце марта департамент экономики города Ростова провел очередной мониторинг цен на продукты питания.
Администрация города опубликовала результаты. Ряд продовольственных товаров подешевел: от 0,2% до 4,7% снизились цены на говядину (кроме бескостного мяса), мясо кур, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, сметану, молоко, сыры, яйца куриные,
При этом подорожали от 0,1% до 4,3% свинина (кроме бескостного мяса), колбасы, масло сливочное, творог жирный, чай черный байховый, картофель, лук репчатый и морковь.
На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, отметили в администрации Ростова.