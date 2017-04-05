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15:45 (мск), источник: АиФ Калининград

Семь авиакомпаний готовы летать в Калининград по специальному тарифу

Росавиация утвердила объем субсидируемых авиаперевозок в Калининград на 2017 год. По специальному тарифу в самый западный регион РФ готовы летать семь авиакомпании. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Источник: Аргументы и факты

За 6 месяцев — с 15 мая по 15 октября — по специальному тарифу планируют перевезти 181 тысячу пассажиров. Купить льготный может любой гражданин РФ. Выполнять рейсы будут ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Ред Вингс» и ОАО «Саратовские авиалинии».

«Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составит 3800 рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно — 3500 рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что с 2012 года субсидии получают компании, чьи самолеты летают между Калининградом и Санкт-Петербургом, Калининградом и Москвой. Но планируется расширить маршрутную сеть, включив в программу новые направления — из Сочи, Мурманска, Екатеринбурга и Архангельска.

На маршруте Калининград-Москва по спецтарифу (за 3800 рублей) возят: ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Ред Вингс». На маршруте Калининград-Санкт-Петербург (за 3500 рублей) возят: ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Нордавиа», ОАО «Саратовские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии».

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