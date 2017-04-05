Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Трамп прокомментировал события в Санкт-Петербурге
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Органы власти больше не будут контролировать цены на детское питание

Органы власти больше не будут контролировать цены на детское питание. Правительство России запретило регионам устанавливать максимально допустимую наценку на эту группу товаров.

Раньше детское питание было единственным продуктом, на который регулировалась торговая надбавка. В магазинах Башкирии цены на него не могли превышать закупочные больше, чем на четверть.

Прокуратура штрафовала торговые предприятия за нарушение требования.

Как считают эксперты, отмена наценок сделает детское питание более доступным на отдалённых территориях. Ведь раньше из-за ограничения сельским магазинам было не выгодно завозить эти продукты.

А в городах, где высокая конкуренция, увеличение стоимости сверх надбавок будет ограничено рыночными условиями, отмечают специалисты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Взрыв в метро: опубликованы фото предполагаемого смертника
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь