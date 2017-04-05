Органы власти больше не будут контролировать цены на детское питание

Раньше детское питание было единственным продуктом, на который регулировалась торговая надбавка. В магазинах Башкирии цены на него не могли превышать закупочные больше, чем на четверть.

Прокуратура штрафовала торговые предприятия за нарушение требования.

Как считают эксперты, отмена наценок сделает детское питание более доступным на отдалённых территориях. Ведь раньше из-за ограничения сельским магазинам было не выгодно завозить эти продукты.

А в городах, где высокая конкуренция, увеличение стоимости сверх надбавок будет ограничено рыночными условиями, отмечают специалисты.