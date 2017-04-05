Органы власти больше не будут контролировать цены на детское питание
Органы власти больше не будут контролировать цены на детское питание. Правительство России запретило регионам устанавливать максимально допустимую наценку на эту группу товаров.
Органы власти больше не будут контролировать цены на детское питание. Правительство России запретило регионам устанавливать максимально допустимую наценку на эту группу товаров.
Раньше детское питание было единственным продуктом, на который регулировалась торговая надбавка. В магазинах Башкирии цены на него не могли превышать закупочные больше, чем на четверть.
Прокуратура штрафовала торговые предприятия за нарушение требования.
Как считают эксперты, отмена наценок сделает детское питание более доступным на отдалённых территориях. Ведь раньше
А в городах, где высокая конкуренция, увеличение стоимости сверх надбавок будет ограничено рыночными условиями, отмечают специалисты.