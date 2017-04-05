В конце апреля из Ростова в Гюмри добавят новый авиарейс

Как уточнили в пресс-службе аэрогавани, перевозки будет выполнять компания «Тарон Авиа». До конца весны рейс доступен еженедельно по средам, а с 31 мая добавится еще один — по субботам.

По расписанию самолет (комфортабельный Boeing 737−500) будет вылетать из Гюмри в 08:45 и прибывать в Ростов-на-Дону в 09:15. Из Ростова-на-Дону вылеты будут в 10:45, прибытие в Гюмри — в 13:05. Время в пути составит чуть менее 1,5 часов. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.