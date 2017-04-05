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10:51 (мск), источник: Вести Сочи

Росморпорт: Черноморский круиз из Сочи в Крым стартует в июне, а не мае

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что круизное сообщение между Сочи и Крымом начнется 6 мая. Однако Росморпорт распространил информацию, что лайнер «Князь Владимир» отправится в первый рейс только в начале лета — 11 июня.

Судно будет отправляться в путешествие из Сочи каждое воскресенье, продолжительность круиза составит 6 дней. Предусмотрены однодневные заходы в порты Новороссийска и Севастополя, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Пассажирам будет предложена возможность начинать и заканчивать круиз Новороссийске и Севастополе.

Лайнер реконструировали дважды — в 2013 и 2017 годах. Теперь это полноценный плавучий отель с четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Девятипалубное судно сейчас проходит ремонт на верфи «Kusey Star» в турецком городе Тузла — обновляются каюты и пассажирские зоны. Члены экипажа, занимающие ключевые должности, находятся на борту. Они осуществляют контроль и приемку основных ремонтных работ.

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