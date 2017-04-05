БМЗ получит 30 миллионов рублей для «поддержания штанов»

Согласно указу президента № 100, остаток средств республиканского централизованного инновационного фонда, образовавшийся на 1 января 2017 года, будет направлен в текущем году в качестве денежного вклада на увеличение уставного фонда ОАО БМЗ. Средства используются на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестиционного проекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана».

Документ позволит реализовать названный проект и увеличить объем производства и продаж металлопродукции, а также обеспечит рост валютных поступлений от ее экспорта.