БМЗ получит 30 миллионов рублей для «поддержания штанов»
Около 30 млн рублей направят в Беларуси на обеспечение
Около 30 млн рублей направят в Беларуси на обеспечение
Согласно указу президента № 100, остаток средств республиканского централизованного инновационного фонда, образовавшийся на 1 января 2017 года, будет направлен в текущем году в качестве денежного вклада на увеличение уставного фонда ОАО БМЗ. Средства используются на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестиционного проекта «Организация производства сортового проката со строительством
Документ позволит реализовать названный проект и увеличить объем производства и продаж металлопродукции, а также обеспечит рост валютных поступлений от ее экспорта.