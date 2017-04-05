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12:20 (мск), источник: Калининград.Ru

В порту Калининграда задержали более 27 тонн говядины из Колумбии

В регион не пустили партию бескостной говядины из Колумбии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Источник: Калининград.Ru

Груз общим весом более 27 тонн прибыл на склад временного хранения в порт Калининграда. Специалисты надзорного органа выявили нарушение ветеринарных требований. Номер предприятия-изготовителя в сопроводительных документах не соответствовал указанному на маркировочных этикетках и коробках.

Оформление партии приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Колумбии. В Россельхознадзоре добавили, что в декабре 2016 года ведомство ввело усиленный лабораторный контроль в отношении этого предприятия. В продукции компании нашли запрещённые и вредные вещества.

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