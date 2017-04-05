В порту Калининграда задержали более 27 тонн говядины из Колумбии

Груз общим весом более 27 тонн прибыл на склад временного хранения в порт Калининграда. Специалисты надзорного органа выявили нарушение ветеринарных требований. Номер предприятия-изготовителя в сопроводительных документах не соответствовал указанному на маркировочных этикетках и коробках.

Оформление партии приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Колумбии. В Россельхознадзоре добавили, что в декабре 2016 года ведомство ввело усиленный лабораторный контроль в отношении этого предприятия. В продукции компании нашли запрещённые и вредные вещества.