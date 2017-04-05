Строительство крематория в Калининграде оценили в 140 млн рублей

По предварительным подсчётам, цена составила около 140 млн рублей, но проект планируют «сделать дешевле, чуть более 100 млн».

Под строительство выделено десять гектаров земли. Этого вполне достаточно для крематория с колумбарием. В бюджете средств на реализацию проекта нет, потому необходимо привлекать инвесторов, — рассказал замглавы горадминистрации Артур Крупин во время рабочего выезда во вторник, 4 апреля.

Он также отметил, что вокруг объекта предусмотрена санитарная зона протяжённостью 500 метров. Чиновник также заверил, что никаких неудобств крематорий жителям Калининграда не доставит. Однако он не смог назвать даже предположительных сроков реализации проекта.

Вопрос размещения в Калининграде крематория обсуждается не первый год. Согласно опросу, около 70% жителей города одобряют его строительство. В марте 2013 года голландский инвестор заявлял о намерении вложить деньги в объект, однако из-за ухудшения внешнеполитической ситуации он отказался от этой идеи.

Ранее власти планировали разместить крематорий на улице Петрозаводской, но это место не устроило работников завода «Янтарь». «Мы выяснили, что есть определённое отношение, связанное с обычаями на флоте, и эти элементы могут негативно повлиять на строительство кораблей», — пояснял Крупин.