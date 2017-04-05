Более 9 тонн зараженных насекомыми-вредителями овощей уничтожено на Дону

По информации Россельхознадзора, на 801-м километре трассы М-4 «Дон» был остановлен грузовик, перевозивший из Москвы в Ростов без фитосанитарных документов 7460 кг томатов и 2400 кг кабачков, выращенных в Турции.

В ходе экспертизы в томатах и кабачках было обнаружено насекомое-вредитель — западный калифорнийский цветочный трипс.

Сообщается, что в соответствии с законодательством РФ зараженные овощи были уничтожены на Миллеровском полигоне твердых бытовых отходов.