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11:34 (мск), источник: Интерфакс

Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Снижение доли госсектора критически важно для повышения темпов роста российской экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Источник: РИА "Новости"

«Приватизация является вопросом национальной безопасности», — заявил на Биржевом форуме в Москве Греф, который в 2000—2007 годах возглавлял Минэкономразвития и курировал в том числе управление госсобственностью.

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«Когда свыше 70% экономики — это госсектор, говорить о конкуренции и эффективной структуре экономики невозможно», — считает Греф. «Нужна приватизация», — подчеркнул он, причем как малых предприятий, так и крупных.

Среди других задач на ближайшие годы он назвал сокращение масштабов госрегулирования, внедрение проектных методов управления, а также диверсификацию экономики.

«2030 год — год отсечения, мы должны быть готовы к тому, что цены на нефть пойдут вниз», — сказал глава Сбербанка. Сланцевая нефть уже стала «всемирным регулятором», быстро замещая выпадающие объемы традиционных ресурсов. «Не нужно ждать нового нефтяного бума, нужно сделать маневр в части опоры на интеллектуальную экономику», — завил Греф.

Комментарии
22
Константин
Национализация - вот где национальная безопасность
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denis klimenko
Что за бред ты пишешь Герман?
В 2017 году запланировано приватизировать компанию Алроса (алмазы), банк ВТБ, Совкомфлот. Все эти компании приносят огромную прибыль в бюджет. Если их акции будут проданы, то в 2018 году в бюджете страны дохода от этих компаний уже не будет. Значит дыра в бюджете станет больше. Потом «приватизаторы» из правительства «Единой России» подготовят новый план распродажи госсобственности — и так до тех пор, пока они не продадут ВСЕ.
Ведь очевидно, что при продаже прибыльных активов дыра в бюджете будет только расти. Это очевидно всем, кроме правительства Д.А. Медведева.
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Анатолий Веселов
Давайте не будем обсуждать то, в чём мы совсем плохо разбираемся.
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