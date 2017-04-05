Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности

«Приватизация является вопросом национальной безопасности», — заявил на Биржевом форуме в Москве Греф, который в 2000—2007 годах возглавлял Минэкономразвития и курировал в том числе управление госсобственностью.

«Когда свыше 70% экономики — это госсектор, говорить о конкуренции и эффективной структуре экономики невозможно», — считает Греф. «Нужна приватизация», — подчеркнул он, причем как малых предприятий, так и крупных.

Среди других задач на ближайшие годы он назвал сокращение масштабов госрегулирования, внедрение проектных методов управления, а также диверсификацию экономики.

«2030 год — год отсечения, мы должны быть готовы к тому, что цены на нефть пойдут вниз», — сказал глава Сбербанка. Сланцевая нефть уже стала «всемирным регулятором», быстро замещая выпадающие объемы традиционных ресурсов. «Не нужно ждать нового нефтяного бума, нужно сделать маневр в части опоры на интеллектуальную экономику», — завил Греф.