Дома и магазины обесточивают в Хабаровске

За последние несколько недель около шестидесяти собственников лишились возможности пользоваться электричеством в Хабаровске. Отключения за неуплату коснулись жилых домов, зданий организаций и торговых павильонов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Недобросовестных потребителей отключают от энергоснабжения во время рейдов «Хабаровской горэлектросети». Например, недавно сотрудники этой организации нанесли визит владельцу продуктового магазина во дворе дома на улице Демьяна Бедного. Несмотря на то, что предприниматель подал заявку на подключение к энергосети, о договор на энергоснабжение он заключать не стал. Услугу ему вернут только после уплаты всех долгов.

Других нарушителей проверяющие нашли в переулке Астраханском. Хозяева частного дома самостоятельно подключились к энергосети. По словам проверяющих, эту постройку уже неоднократно отключали, но жильцы всякий раз незаконно восстанавливают энергоснабжение.