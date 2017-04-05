Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Две трети случаев рака объяснили невезением
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
«Я счастлив»: Порошенко о запрете Самойловой въезжать на Украину
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
11:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Дома и магазины обесточивают в Хабаровске

По вине горожан, самовольно подключившихся к сетям, энергетики несут многомиллионные убытки.

Источник: Reuters

За последние несколько недель около шестидесяти собственников лишились возможности пользоваться электричеством в Хабаровске. Отключения за неуплату коснулись жилых домов, зданий организаций и торговых павильонов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Недобросовестных потребителей отключают от энергоснабжения во время рейдов «Хабаровской горэлектросети». Например, недавно сотрудники этой организации нанесли визит владельцу продуктового магазина во дворе дома на улице Демьяна Бедного. Несмотря на то, что предприниматель подал заявку на подключение к энергосети, о договор на энергоснабжение он заключать не стал. Услугу ему вернут только после уплаты всех долгов.

Других нарушителей проверяющие нашли в переулке Астраханском. Хозяева частного дома самостоятельно подключились к энергосети. По словам проверяющих, эту постройку уже неоднократно отключали, но жильцы всякий раз незаконно восстанавливают энергоснабжение.

Отметим, что в прошлом году из-за подобных случаев предприятие понесло около 100 млн рублей убытков. Дело не только в стоимости похищенной электроэнергии, но и в том, что для борьбы с нарушителями приходится отвлекать рабочие бригады, которые обычно заняты модернизацией сетей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дома и магазины обесточивают в Хабаровске
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь